Мирзоян: На этапе строительства TRIPP Армении потребуется помощь третьей стороны

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян прояснил упоминание «третьих стран» в заявлении Госдепа США касательно проекта TRIPP.

На совместной пресс-конференции с эстонским коллегой 10 апреля в Ереване Мирзоян, отвечая на вопрос о том, что имелось в виду в заявлении американской стороны, заявил, что несмотря на неблагоприятные, мягко говоря, процессы в мире, работа вокруг проекта продолжается.

По словам министра, сейчас продолжается этап подготовки и согласования необходимых документов, стороны постоянно обмениваются данными о позиции по тому или иному вопросу.

«Надеемся, что как можно скорее удастся приступить к строительству. Тут будем нуждаться в третьих сторонах. Договор между Арменией и США двусторонний. Но на этапе строительства возникнет необходимость в участии третьих страны, возможно также в вопросах управления системами», — пояснил глава МИД.

