Вэнс прибыл в отель Serena, где запланированы переговоры США и Ирана

Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в отель Serena в Исламабаде, где сегодня должны пройти американо-иранские переговоры с участием Пакистана. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

Со ссылкой на источник в правительстве Пакистана издание уточнило, что этот пятизвездочный отель выбран площадкой для переговоров. По данным NYT, пока расписание Вэнса в Исламабаде не публиковалось его представителями.

Ранее сообщалось, что власти Пакистана не раскрывают информацию о месте проведения переговоров. По словам источника ТАСС, американо-иранские консультации могут пройти в резиденции премьер-министра Пакистана или в отеле Serena в Исламабаде, который подготовили к размещению делегаций. Планируется, что журналисты местных и зарубежных СМИ будут освещать событие из конференц-центра им. Мухаммада Али Джинн.

