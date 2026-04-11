Папа Римский Лев XIV осудил «безумие всемогущества»

Папа Римский Лев XIV произнес жесткую антивоенную проповедь в ходе молитвенного обряда в соборе Святого Петра. Он объявил о молитве за мир 5 апреля, когда отмечалась католическая Пасха.

"В Царстве Божьем нет меча, нет дронов, нет мести, нет несправедливой прибыли. В нем - преграда тому безумию всемогущества, которое вокруг нас становится все более агрессивным. Даже священное Имя Божие смешивается со смертью, но те, кто молятся, не убивают и не угрожают смертью", - сказал понтифик.

"Смерти подчиняется тот, кто отвернулся от Бога, чтобы сделать себя и свою власть немым, слепым и глухим идолом. Хватит поклоняться себе и деньгам! Хватит демонстрации силы! Хватит войны!" - продолжил понтифик.

Он указал, что ответственность "лежит на правителях и сумасшествии всемогущества", когда народы взывают к миру.

