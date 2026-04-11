Членские взносы в трамповский Совет мира до сих пор внесли только три страны

Совет мира под председательством президента США Дональда Трампа испытывает серьезные финансовые трудности, поскольку страны-участники не сдают членские взносы, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, на данный момент организация, созданная для урегулирования и контроля ситуации в Секторе Газа, располагает лишь ничтожной частью из $17 млрд, обещанных анклаву.

Один из источников издания, непосредственно знакомый с деятельностью Совета мира, утверждает, что из 10 стран, пообещавших выделить средства, только три – Объединенные Арабские Эмираты, Марокко и сами США – внесли свой вклад.

В результате, по словам собеседника агентства, на данный момент совет располагает менее чем $1 млрд.

Совет мира (Board of Peace) был официально учрежден в январе 2026 года. Устав организации был подписан в Давосе (Швейцария) во время Всемирного экономического форума. В подписании устава участвовали лидеры 19 стран.