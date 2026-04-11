Бабиш выразил поддержку Орбану перед выборами в Венгрии

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выразил поддержку своему венгерскому коллеге Виктору Орбану перед предстоящими выборами в Венгрии. Об этом глава правительства написал в Х.

«Поддерживаю премьер-министра Виктора Орбана в предстоящее воскресенье. Он всегда защищал венгерских граждан и отстаивал национальные интересы Венгрии», - утверждает Бабиш.

Он полагает, что «в это неспокойное время» выбор «стабильности и надежного руководства» особенно важно, чем когда-либо.

Орбан, по словам чешского премьера, всегда боролся за сильную Европу, базирующуюся на принципах мира и обеспечивающую максимальную реализацию возможностей составляющих ее суверенных государств.

Парламентские выборы в Венгрии пройдут 12 апреля. Возглавляемая Орбаном правящая партия «ФИДЕС - Венгерский гражданский союз» ведет борьбу с оппозиционной партией «Тиса», лидер которой Петер Мадьяр пользуется поддержкой руководства ЕС.

Источник: ТАСС