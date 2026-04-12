Глава делегации Ирана: Американцам не удалось завоевать наше доверие в этом раунде переговоров

Иран выдвигал инициативы по мирному урегулированию конфликта во время переговоров, но американская сторона не смогла завоевать доверие Тегерана.

Об этом заявил глава иранской делегации, спикер Парламента Мохаммад Багер Галибаф.

"Мои коллеги из иранской делегации на встрече предложили перспективные инициативы, но в итоге другой стороне не удалось завоевать доверие иранской делегации в этом раунде переговоров", - написал он на своей странице в Х.

Источник: ТАСС