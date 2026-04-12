Jerusalem Post: Нетаньяху впервые за время войны въехал в Ливан - ВИДЕО

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые с начала боевых действий пересек границу Ливана ради посещения территорий, находящихся под контролем израильской Армии обороны (ЦАХАЛ).

Об этом пишет The Jerusalem Post со ссылкой на подтверждение, полученное из офиса главы правительства.

Поездка состоялась сегодня, но подробностей о ней пока крайне мало. Премьера сопровождали министр обороны Исраэль Кац, начальник Генштаба генерал-лейтенант Эяль Замир и глава Северного округа генерал-майор Рафи Мило. Все они провели совещание с командиром Галилейской дивизии бригадным генералом Ювалем Гезом.

Нетаньяху лично встретился с военнослужащим, поблагодарил их и заявил, что благодаря созданной «буферной зоне безопасности» удалось предотвратить угрозу вторжения со стороны Ливана.

«Мы устраняем опасность противотанкового огня, а также боремся с противотанковыми ракетами, но работы еще много. Мы проделали огромную работу, добились больших достижений, но нужно сделать больше — и мы это делаем», — подчеркнул премьер-министр Израиля.