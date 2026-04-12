Ученые выяснили, как на Земле могли появиться сложные клетки

Ученые нашли новое объяснение тому, как на Земле могли появиться сложные клетки — основа всех животных и растений. Ключ к разгадке оказался скрыт в древнейших экосистемах планеты.

Об этом сообщает портал The Conversation.

Речь идет о строматолитах — структурах, создаваемых микроорганизмами, которые можно увидеть в Gathaagudu (Shark Bay). Эти образования существуют миллиарды лет и считаются «живыми реликтами» ранней Земли. Именно такие микробные сообщества, по мнению ученых, когда-то начали насыщать атмосферу кислородом.

В новом исследовании ученые сосредоточились на загадочной группе микроорганизмов — Asgard archaea. Эти микробы считаются ближайшими родственниками эукариот — клеток, из которых состоят все сложные организмы, включая человека.

Исследователи смогли не только вырастить эти археи в лаборатории (что удается крайне редко), но и впервые наблюдать их взаимодействие с бактериями. Оказалось, что микроорганизмы соединяются друг с другом с помощью тонких «нанотрубок» и обмениваются веществами.

Генетический анализ и моделирование с помощью искусственного интеллекта показали, что эти организмы действительно могли обмениваться ресурсами и работать как единая система.

Новому виду архей дали имя Nerearchaeum marumarumayae. Оно происходит из языка народа мальгана и означает «древний дом».

