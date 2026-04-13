Сарыбай и Халафов обсудили будущее СВМДА и укрепление взаимодействия
Генеральный секретарь Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайрат Сарыбай обсудил с представителем президента Азербайджана по особым поручениям Халафом Халафовым сотрудничество в рамках организации.
Об этом говорится в публикации Сарыбая в соцсети Х.
"Продуктивный обмен мнениями с Халафом Халафовым, специальным представителем президента Азербайджана, в Баку. Обсудили продвижение проекта Устава СВМДА, подчеркнули важность продолжения взаимодействия для укрепления организации. Отметили значимость мер по укреплению доверия на фоне меняющейся глобальной обстановки", - написал генсек.
Productive exchange w/ HE Khalaf Khalafov, Special Envoy to President of #Azerbaijan in #Baku
Discussed advancing draft #CICACharter, underscoring importance of continued engagement to strengthen #CICA
Highlighted importance of confidence building amid evolving global landscape pic.twitter.com/XtOtLOBMc5 — Kairat Sarybay (@KairatSarybay) April 13, 2026