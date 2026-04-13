Трамп опубликовал свое изображение в образе Иисуса

Президент США Дональд Трамп опубликовал изображение, на котором он представлен в виде фигуры, напоминающей Иисуса Христа.

Кадр, предположительно сгенерированный искусственным интеллектом, опубликован в его аккаунте в соцсети Truth Social.

На изображении американский лидер одет в белый хитон. Одной рукой он прикасается к лежащему мужчине в больничной рубашке, а из его ладоней исходит свет. На картинке Трампа окружают американский военный, медсестра и молящаяся женщина, а на заднем плане изображены американский флаг, белоголовый орлан, Статуя Свободы, истребители и фейерверк.