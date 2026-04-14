Иран заявил США о готовности отказаться от ядерной программы на пять лет

Иран на переговорах с США в Исламабаде выступил с предложением приостановить обогащение урана на срок до пяти лет.

Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на официальных лиц Ирана и США.

Как пишет издание, Тегеран огласил схожее предложение на переговорах в Женеве в феврале, после которых президент США Дональд Трамп принял решение о начале операции против Ирана. США в ходе встречи в Пакистане предложили Ирану 20-летний мораторий на обогащение урана.

Обсуждение сроков приостановки ядерной программы говорит о том, что у сторон есть шанс достичь соглашения, считает газета. Обсуждается проведение нового раунда переговоров, хотя конкретных договоренностей по нему еще нет, заявили представители Белого дома.

Как сообщал ранее портал Axios, Тегеран на переговорах выступил с инициативой, которая предусматривала заморозку обогащения урана на срок менее 10 лет.

11 апреля Иран и США провели несколько раундов переговоров в столице Пакистана Исламабаде. Иранскую делегацию возглавил спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, американскую — вице-президент Джей Ди Вэнс. Как позднее проинформировали обе стороны, им не удалось достичь соглашения по вопросу долгосрочного урегулирования конфликта из-за ряда противоречий. Перспективы диалога между Тегераном и Вашингтоном остаются неясными.

