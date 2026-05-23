В Баку прошёл творческий вечер Натига Расулзаде - ФОТО

В Национальном музее искусств Азербайджана состоялся творческий вечер народного писателя и кинодраматурга Натиг Расулзаде. Мероприятие было организовано Центральной библиотекой имени Мирзы Шафи Вазеха Ясамальской централизованной библиотечной системы совместно с музеем.

Вечер прошёл в одном из залов музея, где представлены работы Саттар Бахлулзаде, и собрал дипломатов, писателей, художников, музыкантов и многочисленных поклонников творчества автора.

Особую атмосферу встрече придали искренние беседы о литературе, музыке и искусстве. Сам Натиг Расулзаде признался, что именно рассказ считает своим любимым жанром, поскольку именно в короткой прозе наиболее ярко раскрывается внутренний мир героев и человеческие переживания.

Ведущей вечера выступила директор Ясамальской централизованной библиотечной системы, заслуженный деятель культуры Латифа Мамедова. Программа встречи включала видеоролики, музыкальные номера, вручение памятных подарков и живое общение с гостями.

С теплыми словами в адрес писателя выступили Полад Бюльбюль оглы, Эльмира Ахундова, Ариф Гусейнов и Ильхам Намиг Кямал. Они отметили глубокий психологизм произведений Натига Расулзаде, его уникальный литературный стиль и вклад в современную азербайджанскую литературу.

Музыкальную часть вечера украсили произведения, любимые самим писателем. Со сцены прозвучали известные композиции в исполнении молодых музыкантов и вокалистов, создавшие теплую и непринужденную атмосферу.

После официальной части общение с читателями продолжилось. Гости задавали вопросы, делились впечатлениями о книгах и получали автографы. По словам Натига Расулзаде, именно живой отклик читателей остаётся для него одной из главных творческих ценностей и источником вдохновения.