Пашинян обвинил оппозицию в подрыве мирного процесса: «Они называют меня протурецким и проазербайджанским…»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая сегодня в парламенте, в очередной раз раскритиковал оппозицию.

«А теперь они продвигают линию о том, что я протурецкий и проазербайджанский. Эти люди говорят, что они не против мира. Они никогда не были против мира, просто обсуждали этот мир за тысячи километров от региона — в Москве, в Брюсселе, в Ки-Уэст и так далее», — заявил Пашинян.

«Еще раз повторяю: да, с Австралией у нас долгосрочный и гарантированный мир. Но мир — это мир, если ты имеешь его в своем регионе. Как вы себе представляете мир, ища его вне региона? Это война! Мы имели смелость пойти и начать разговаривать», — цитируют премьера армянские телеграм-каналы.

«Еще говорят: это значит, что у Пашиняна есть договоренности. И? Разве не ясно, что мы имеем договоренности? Конечно, имеем, более того, они уже подписаны, парафированы, а часть еще и ратифицирована. В этом и дело, что вся их политика против этих договоренностей, которые являются основой мира и стабильности, и если убрать эту основу, мир и стабильность будут разрушены. Здесь нет никаких угроз, это простая, очевидная логика!»

«И да, на этих выборах народ должен поддержать мир в этом смысле, чтобы было очевидно, что народ РА поддерживает эту политику и является хозяином этой политики», — подчеркнул премьер.

«При этом подчеркиваю, что никогда не имел и не имею никаких договоренностей, кроме тех, о которых публично заявлено!»

«Вся суть в этом — все договоренности достигнуты и опубликованы! Они кричали, что мы не даем им ознакомиться с текстом мирного договора, грозили судом. Ну, дали им ознакомиться, и что они сделали? Читали там текст, потом приходили сюда и делали абсолютно лживые заявления о тексте! Сейчас этот текст опубликован, и когда в последний раз хоть кто-то из оппозиции пришел с текстом в руках и начал обсуждать что-то конкретное из текста?» — добавил Пашинян.