ЕС готовит экономический пакет помощи Армении после выборов

Евросоюз готовит пакет экономической помощи Армении после прошедших там парламентских выборов, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

Каллас заявила, что армянский народ "сделал свой ясный выбор в пользу более тесных связей с Европой".

"ЕС готовит пакет экономической помощи для Армении, и мы продолжим быть их партнерами", - заявила она.

Выборы в парламент Армении состоялись 7 июня, депутатов избирали на пять лет.

Источник: РИА Новости