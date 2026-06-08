Хакан Фидан: Воля Азербайджана и Армении к миру важна для всего региона

Турция считает политическую волю, демонстрируемую Азербайджаном и Арменией в рамках мирного процесса, важным фактором для обеспечения стабильности всего региона.

Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на пресс-конференции по итогам 10-й встречи глав внешнеполитических ведомств Турции, Азербайджана и Грузии.

Он отметил, что Турция поддерживает мирный процесс между двумя странами.

Министр также подчеркнул, что по мере укрепления мира на Южном Кавказе будут усиливаться и межгосударственные связи.

"На сегодняшних переговорах мы вновь подтвердили, что стабильность, мир и процветание на Южном Кавказе должны строиться на основе искреннего и конструктивного сотрудничества. Регион должен ассоциировался не с конфликтами, а с проектами развития, процветания и взаимосвязанности, и мы ведем работу именно в этом направлении. Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией дает нам надежду на достижение этих целей", - добавил Фидан.