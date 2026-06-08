В Азербайджане стартует прием в 7-е классы лицеев и гимназий

Начинается процесс приема в 7-е классы ряда лицеев и гимназий, действующих в Баку и различных регионах страны, на 2026–2027 учебный год.

Как сообщает 1news.az, об этом заявили в Институте образования.

Было отмечено, что прием учащихся будет осуществляться на основе централизованного экзамена. Регистрация на процесс, который стартует 9 июня, продлится до 19 июня.

Для прохождения регистрации родители (или законные представители) в своем личном кабинете должны войти в раздел «Разместить запрос», выбрать сначала пункт «Прием по централизованному экзамену», а затем - центр проведения экзамена и соответствующие данные.

Отметим, что прием в лицеи и гимназии организуется один раз в год - до начала учебного года - для учащихся, зарегистрировавшихся через систему «Электронный перевод учащихся» (sy.edu.az) и получивших право на участие в экзамене.

На экзамене учащимся предлагаются задания различных типов для оценки знаний по языку обучения и математического мышления. Учащиеся, набравшие соответствующие баллы, допускаются к этапу выбора. Для принятых учеников в системе автоматически создаются запросы и проводится процесс приема документов. Выбор лицея осуществляется в 2, а при необходимости - в 3 этапа.