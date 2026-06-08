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Собаку популярного китайского блогера похитили и съели - ФОТО - ВИДЕО

Джамиля Суджадинова15:58 - Сегодня
Собаку популярного китайского блогера похитили и съели - ФОТО - ВИДЕО

В Китае расследуется дело о краже собаки породы бордер-колли по кличке Чутоу, которая часто сопровождала своего владельца, тревел-блогера по фамилии Го, в поездках и регулярно появлялась в его контенте, благодаря чему получила известность в социальных сетях. 

На протяжении восьми лет животное путешествовало вместе с хозяином по стране и стало узнаваемым среди аудитории блогера.

11 мая собака пропала, когда находилась под временным присмотром отца владельца. После обращения семьи в полицию были изучены записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксировано, что животное похитили мужчина и женщина, передвигавшиеся на скутере.

Позднее правоохранительные органы установили личность человека, который забрал собаку. По его словам, он принял Чутоу за бездомное животное и продал её перекупщику за 25 долларов. Владелец животного оспорил эту версию, указав, что на собаке находились ошейник и GPS-трекер.

Блогер пытался вернуть питомца, предложив вознаграждение в размере 10 тысяч юаней, однако к тому моменту это стало невозможным. Позже выяснилось, что после перепродажи собака была убита и съедена.

Владелец животного на своей странице заявил, что не намерен идти на компромисс и планирует добиваться справедливости по данному делу.

Правоохранительные органы Китая, по словам блоггера, продолжают расследование и настроены так же серьезно. 

«Прежде всего, я искренне благодарю вас всех за ваше постоянное внимание, поддержку и солидарность.

В настоящее время соответствующие ведомства относятся к этому вопросу очень серьезно, а органы общественной безопасности прилагают все усилия для ускорения расследования. Я также активно сотрудничаю и постоянно слежу за ходом дела.

Настоящим торжественно заявляю: я категорически не приму никаких форм примирения и буду добиваться справедливости в этом деле в полной мере в соответствии с законом, предоставив всем, кому это важно, ясное и справедливое объяснение.

Я призываю всех сохранять рациональность, не верить слухам и не распространять их, а также не делать никаких экстремистских заявлений, чтобы совместно поддерживать здоровую онлайн-среду и избегать вмешательства в нормальное рассмотрение дела.

Я буду информировать всех о любых дальнейших событиях по делу как можно скорее. Еще раз благодарю вас за понимание и поддержку.» - отметил он в посте.

Несмотря на то что в стране стремительно растёт число владельцев домашних питомцев, национального запрета на употребление собачьего мяса по-прежнему нет. В последние годы ряд городов, включая Шэньчжэнь и Чжухай, ввели соответствующие ограничения, а в 2020 году власти исключили собак из перечня сельскохозяйственных животных, признав их домашними компаньонами. 

Вместе с тем зоозащитные организации продолжают сообщать о случаях краж домашних животных для последующей продажи в мясную индустрию, а также призывают к ужесточению законодательства в сфере защиты животных.

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