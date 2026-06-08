В Шуше усилят защиту историко-культурных памятников

В Шуше планируется запретить перемещение памятников без согласования с уполномоченным органом.

Как сообщает Report, соответствующие изменения предлагается внести в закон "О городе Шуша - культурной столице Азербайджана".

Законопроект был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по культуре.

Документ подготовлен в рамках приведения законодательства в соответствие с изменениями, внесенными в Уголовный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, а также законы "Об охране памятников истории и культуры" и "О культуре".

Согласно проекту, запрещаются порча и уничтожение памятников, их перемещение без согласования с органом, определенным соответствующим органом исполнительной власти, а также проведение строительно-монтажных, реставрационных, реконструкционных, консервационных работ или мероприятий по благоустройству, нарушающих их неприкосновенность и создающих для них угрозу.