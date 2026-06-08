В Управлении мусульман Кавказа назвали дату дня Ашуры в этом году

В этом году день Ашуры будет отмечаться 25 июня.

Об этом Trend сообщил теолог, сотрудник Управления мусульман Кавказа Самид Гулиев.

По его словам, 16 июня в Азербайджане наступит первый день месяца Мухаррам, который также знаменует начало 1448 года по лунному календарю Хиджры.

«Мухаррам занимает особое место в истории ислама. Это первый месяц исламского лунного календаря и важный период для мусульман, когда вспоминаются духовные ценности, примеры самопожертвования, терпения и веры. Этот месяц призывает человека обратиться к своему внутреннему миру, укреплять чувства добродетели, милосердия и сострадания», - отметил С.Гулиев.