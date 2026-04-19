В Азербайджане объявлены желтое и оранжевое предупреждения в связи с сильным ветром - ФОТО

Национальная служба гидрометеорологии предупредила об ожидаемом усилении северо-западного ветра на территории Баку, Абшеронского полуострова и ряда регионов Азербайджана 19–20 апреля 2026 года.

Согласно информации ведомства, в Баку, на Абшероне и в таких районах, как Газах, Гянджа, Агдам, Кельбаджар, Физули и Лачин, действует желтое предупреждение. Скорость ветра в этих зонах будет колебаться в пределах 13,9–20,7 м/с.

Более серьезный, оранжевый уровень опасности объявлен в Дашкесане, Геранбое, Нафталане, Мингячевире, Гусаре, Хачмазе, Хызы, Лерике и Ярдымлы. В этих регионах порывы северо-западного ветра усилятся до 20,8–28,4 м/с.