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Трамп назвал голосование в Конгрессе по иранской резолюции бессмысленным

First News Media16:48 - Сегодня
Трамп назвал голосование в Конгрессе по иранской резолюции бессмысленным

Президент США Дональд Трамп раскритиковал одобрение в Палате представителей Конгресса резолюции, которая фактически предписывает вашингтонской администрации прекратить военные действия против Ирана.

«Вчера в Палате представителей прошло бессмысленное голосование, четверо плохих республиканцев и все дурократы поддержали ограничение моих военных полномочий, прямо в разгар итоговых переговоров по завершению войны с Исламской Республикой Иран. Зачем делать такие непатриотичные вещи. Они же знают, на каком этапе сейчас переговоры», — написал Трамп в Truth Social.

Он добавил, что Демократическая партия «страдает синдромом помешательства на Трампе» и скорее позволит США потерпеть крах, чем даст Трампу «еще одну из многих побед». «А те четверо республиканцев — это отдельная история. Они позеры! Им должно быть стыдно за себя», — считает лидер США.

В поддержку документа высказались 215 законодателей, против выступили 207 членов нижней палаты американского Конгресса. Таким образом, резолюция, предложенная представителями Демократической партии, одобрена с четвертой попытки. Теперь голосование по ней должно пройти в Сенате Конгресса США, однако даже в случае одобрения в верхней палате законодательного органа Трамп может наложить на нее вето. Следовательно, документ имеет скорее символическое значение.

19 мая Сенат с седьмой попытки впервые поддержал аналогичную резолюцию во время процедурного голосования. В случае одобрения Сенатом, а затем Палатой представителей, этот документ также, вероятнее всего, будет заблокирован хозяином Белого дома.

США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля. 7 апреля Трамп объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с исламской республикой. По данным иранской стороны, за 40 дней войны в результате американо-израильских ударов погибли 3 375 иранцев. 11 апреля Тегеран и Вашингтон провели переговоры в Исламабаде, однако стороны не достигли соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за ряда противоречий. 21 апреля президент США объявил о намерении продлить режим прекращения огня с Ираном. Как сообщило иранское государственное телевидение, Тегеран не намерен признавать объявленное Вашингтоном в одностороннем порядке продление режима прекращения огня и будет поступать в соответствии со своими интересами.

Источник: ТАСС

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