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Европейские страны требуют ужесточить правила въезда для российских туристов

Феликс Вишневецкий17:03 - Сегодня
Европейские страны требуют ужесточить правила въезда для российских туристов

Одиннадцать европейских государств выступили с инициативой ужесточить правила въезда для российских граждан в Шенгенскую зону накануне летнего туристического сезона.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Politico, соответствующее письмо было направлено верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кае Каллас и еврокомиссару по внутренним делам и миграции Магнусу Бруннеру.

Среди стран, поддержавших инициативу, - Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Дания, Финляндия, Нидерланды, Польша, Швеция, а также Исландия и Норвегия. Авторы обращения призвали Европейскую комиссию пересмотреть визовую политику в отношении России и усилить существующие ограничения.

По данным издания, страны выразили обеспокоенность ростом числа выданных россиянам шенгенских виз. Если в 2024 году граждане России получили 565 719 виз, то в 2025 году этот показатель вырос до 623 451. Наибольшее количество виз россиянам выдали Франция, Италия и Испания.

Два европейских дипломата сообщили Politico, что вопрос будет поднят на заседании Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел. В случае получения достаточной поддержки предложение может быть рассмотрено в ускоренном порядке еще до начала летнего сезона.

В то же время ряд стран ЕС не поддерживает инициативу. Один из дипломатов отметил, что рост числа выданных виз не свидетельствует о смягчении визовой политики, а связан с более высокими административными возможностями отдельных государств по обработке заявлений.

Другой дипломат заявил, что контакты с европейскими странами позволяют россиянам лучше понимать европейские ценности, поэтому к вопросу введения новых ограничений следует подходить взвешенно.

 

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