В Армении подвели итоги расследования массовых нарушений на выборах

Антикоррупционный комитет Армении подвел итоги масштабных расследований по уголовным делам о преступлениях, связанных с нарушениями на выборах.

Правоохранительные органы раскрыли точные статистические показатели проделанной работы, в ходе которой к текущему моменту было возбуждено 103 уголовных производства, а 52 дела впоследствии были объединены.

В рамках следственных мероприятий силовики задержали 194 человека, а в отношении 209 лиц было начато официальное уголовное преследование. На данный момент 10 фигурантов официально объявлены в розыск. Суд применил меры пресечения в виде ареста или домашнего ареста к 84 обвиняемым, в то время как еще к 85 лицам были применены альтернативные меры пресечения. На текущем этапе расследования следователи уже допросили 300 человек, а 12 уголовных производств в отношении 45 лиц с утвержденным обвинительным заключением были направлены в суд для рассмотрения по существу.

В ходе проведения серии обысков сотрудники Антикоррупционного комитета изъяли значительный объем вещественных доказательств. Среди них финансовые и служебные документы, электронные носители информации, скрытые технические устройства, специализированная аппаратура для обнаружения скрытой техники, а также подробные списки с персональными данными граждан, которые могли использоваться в противоправных избирательных схемах.