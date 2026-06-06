Антонелли выиграл квалификацию Гран-при Монако

Пилот "Мерседеса" Кими Антонелли стал победителем квалификации Гран-при Монако - восьмого этапа чемпионата мира "Формулы-1". 19-летний итальянец показал лучшее время - 1:12.051.

Антонелли всего на 0,043 секунды опередил действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена из "Ред Булл". Третье место занял пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон. Четвертым квалифицировался монегаск Шарль Леклер, который на своей последней попытке задел барьер.

Для Антонелли этот поул стал четвертым в нынешнем сезоне. Итальянец подходит к этапу в статусе лидера чемпионата и победителя четырех последних Гран-при подряд. Перед гонкой в Монако он опережает своего ближайшего преследователя и партнера по команде Джорджа Расселла на 43 очка.

Успех в квалификации имеет особое значение именно в Монако, где обгоны традиционно крайне затруднены из-за узкой городской трассы. Поэтому обладатель поула считается одним из главных претендентов на победу в гонке.

Кроме того, Антонелли стал первым итальянским гонщиком, завоевавшим поул в Монако со времен Ярно Трулли в 2004 году. Еще год назад он завершил этап в княжестве на последнем месте, а теперь получил шанс выиграть одну из самых престижных гонок мирового автоспорта.

Основная гонка Гран-при Монако состоится в воскресенье.