Президент Ильхам Алиев: Народ Азербайджана слишком хорошо понимает ценность мира и примирения

Послание мира и примирения, исходящее из истории Герники, имеет глубокое значение для всех народов. Воспоминания и опыт народов, переживших тяжелые последствия войны, должны служить важным уроком для новых поколений, позволяя им жить в более стабильном и безопасном мире.

Об этом заявил Президент Ильхам Алиев в обращении к участникам церемонии вручения «Премии Герники за мир и примирение».

«Народ Азербайджана, испытавший тяжелые последствия войны и проживший в условиях конфликта почти тридцать лет, слишком хорошо понимает ценность мира и примирения. Сегодня Азербайджан учится жить в атмосфере мира. Для нас это новое и необычное ощущение, поскольку у нас не было возможности испытать его с момента обретения независимости», - отметил глава государства.