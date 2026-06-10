Apple и другие глобальные платформы встали на налоговый учет в Азербайджане - ВИДЕО

В Азербайджане продолжаются реформы в сфере налогообложения цифровой экономики - 10 иностранных поставщиков цифровых услуг поставлены на налоговый учет в Азербайджане.

С помощью электронной системы регистрации, созданной Государственной налоговой службой при Министерстве экономики, уже 10 иностранных поставщиков цифровых услуг прошли налоговый учет, сообщает 1news.az со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Среди зарегистрированных компаний - Apple, Adobe, Sony Interactive Entertainment, Epic Games, Chess.com и другие международно известные цифровые платформы.

Согласно изменениям в Налоговом кодексе, с сентября 2026 года для нерезидентов, предоставляющих услуги в формате электронной коммерции и имеющих годовой оборот по стране свыше 10 тысяч долларов США, регистрация в налоговых органах Азербайджана в электронной форме станет обязательной.

Изменения направлены на упрощение выполнения налоговых обязательств для международных цифровых платформ, создание равных условий конкуренции и повышение прозрачности в цифровой экономике.

Подчеркнем, что при получении электронных услуг от зарегистрированных в налоговых органах нерезидентных поставщиков цифровых услуг НДС больше не удерживается банками со счетов покупателей. Вместо этого зарегистрированные компании самостоятельно рассчитывают, декларируют и уплачивают НДС в государственный бюджет.

Законодательство применяется исключительно к предоставлению услуг и работ в электронной форме - продажа физических товаров, а также заказ и доставка продукции через электронные платформы не подпадают под действие данного регулирования.

«Рост числа международных компаний, прошедших регистрацию, является показателем доверия к налоговой системе Азербайджана. Государственная налоговая служба продолжает работу по развитию цифровой экономики и формированию прозрачной бизнес-среды», - отмечают в Государственной налоговой службе.