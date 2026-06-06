Fitch: экономика Азербайджана вырастет на 2% в 2026 году

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует рост экономики Азербайджана на 2% в 2026 году.

Как сообщает АПА-Экономикс, агентство ожидает, что после показателей экономического роста 2025 года темпы увеличения реального ВВП в текущем году несколько ускорятся.

По оценке Fitch, влияние роста цен на энергоносители будет сбалансировано осторожной фискальной политикой и умеренным увеличением кредитования.

В агентстве отметили, что структурное сокращение добычи нефти остаётся одним из ключевых вызовов для экономического роста в среднесрочной перспективе.

Fitch также прогнозирует, что среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2026 году вырастет до 6,1%. По мнению агентства, дополнительное давление на инфляцию окажут рост логистических расходов, цен на продовольствие и регулируемых тарифов.