 Министр: На инфраструктурные проекты на освобожденных от оккупации территориях направлено 4,5 миллиарда манатов | 1news.az | Новости
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Министр: На инфраструктурные проекты на освобожденных от оккупации территориях направлено 4,5 миллиарда манатов

First News Media13:42 - Сегодня
Министр: На инфраструктурные проекты на освобожденных от оккупации территориях направлено 4,5 миллиарда манатов

На восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий по соответствующим направлениям расходов государственного бюджета 2025 года было выделено 4,5 млрд манатов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал министр финансов Сахиль Бабаев во время обсуждения законопроекта «Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2025 год» на проходящем сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса.

Министр отметил, что из выделенных средств 4 млрд манатов были направлены на финансирование инфраструктурных проектов, 440 млн манатов – социальных проектов, 10 млн манатов – проектов оборонного и правоохранительного назначения, а 75 млн манатов - на очистку территорий от мин.

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