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Мирра Андреева впервые в карьере выиграла турнир Большого шлема

First News Media21:51 - 06 / 06 / 2026
Мирра Андреева впервые в карьере выиграла турнир Большого шлема

Российская теннисистка Мирра Андреева одержала триумфальную победу в финале Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»-2026), завоевав свой первый титул на турнирах Большого шлема.

В решающем поединке на корте имени Филиппа Шатрие 19-летняя спортсменка, получившая восьмой номер посева, обыграла главную сенсацию турнира — польскую квалифаершу Майю Хвалиньскую.

Финальная встреча продолжалась 1 час 23 минуты и завершилась уверенной победой Андреевой в двух сетах со счетом 2:0 (6:3, 6:2). Несмотря на нервное начало первого сета с серией взаимных брейков, россиянка сумела перехватить инициативу, заиграла стабильнее на задней линии и полностью доминировала во второй партии. Благодаря этому успеху Андреева стала самой молодой чемпионкой «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде со времен триумфа Моники Селеш в 1992 году, а также заработала рекордные для отечественного тенниса на этом турнире 3,2 млн долларов призовых.

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