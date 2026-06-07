 Кими Антонелли одержал пятую победу подряд, разгромив соперников на Гран-при Монако | 1news.az | Новости
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Кими Антонелли одержал пятую победу подряд, разгромив соперников на Гран-при Монако

First News Media21:05 - Сегодня
Кими Антонелли одержал пятую победу подряд, разгромив соперников на Гран-при Монако

Пилот команды Mercedes Кими Антонелли выиграл хаотичную и драматичную гонку в Монте-Карло, закрепив за собой статус безоговорочного лидера текущего чемпионата Формулы-1.

Для 19-летнего итальянского гонщика этот триумф стал пятой победой подряд в текущем сезоне. Антонелли полностью доминировал на городской трассе, стартовав с поул-позиции и уверенно контролируя ход заезда.

Гонка в Монако сопровождалась серьезными инцидентами, разрушением асфальтового покрытия на отдельных участках трека и остановкой красными флагами из-за аварий Лэнса Стролла и Шарля Леклера. После финального рестарта за 10 кругов до финиша Антонелли сохранил лидерство и начал стремительно отрываться от преследователей. На финише итальянец опередил финишировавшего вторым семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона на Ferrari ровно на 6,271 секунды.

Остальной пелотон отстал от дуэта лидеров на колоссальное для Монако расстояние. Замкнувший тройку призеров Изак Хаджар из команды Racing Bulls проиграл победителю 23,394 секунды. Пилот McLaren Оскар Пиастри финишировал четвертым с отставанием в 24,261 секунды, а Лиам Лоусон пересек финишную черту пятым (+26,553 секунды). После этой победы Антонелли укрепил лидерство в личном зачете, набрав 131 очко и оторвавшись от своего напарника Джорджа Расселла, который из-за штрафов финишировал вне очковой зоны.

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