Михаил Гусман о Гейдаре Алиеве: Народ Азербайджана никогда его не предавал

15 июня в Азербайджане отмечается День национального спасения — дата, ставшая поворотным моментом в истории независимого государства. Возвращение общенационального лидера Гейдара Алиева к руководству страной в 1993 году остановило процессы политического хаоса и создало основу для стабильного развития Азербайджана.

О значении этой исторической даты, роли Гейдара Алиева в становлении современного Азербайджанского государства, преемственности его политического курса и достижениях Азербайджана на современном этапе в интервью 1news.az рассказал известный журналист-международник, профессор Михаил Гусман, лично знавший общенационального лидера и неоднократно встречавшийся с ним в разные годы.

— 15 июня в Азербайджане отмечается День национального спасения. Эта дата связана с возвращением к власти в 1993 году Гейдара Алиева и считается переломным моментом в современной истории страны. Как вы оцениваете значение этих событий спустя десятилетия?

— Чем больше времени отделяет нас от того памятного исторического дня — 15 июня 1993 года, тем яснее становится его значение для судьбы Азербайджана. Сегодня особенно отчетливо понимаешь масштаб того события — возвращения Гейдара Алиева к руководству республикой.

Достаточно вспомнить, в каком тяжелейшем состоянии находилась страна в тот период. Еще не были залечены раны Первой Карабахской войны, сотни тысяч людей стали беженцами и вынужденными переселенцами, экономика была практически разрушена. Азербайджан переживал глубокий политический и социальный кризис, а внешние силы и различные политические оппоненты с нескрываемым интересом наблюдали за происходящим, рассчитывая воспользоваться слабостью молодого государства. Страна фактически разваливалась на глазах.

Я хорошо помню то время. И помню, что возвращение Гейдара Алиева было обусловлено прежде всего волей народа Азербайджана. Сам Гейдар Алиев однажды произнес очень мудрые слова: в его политической жизни были люди, в том числе бывшие соратники, которые предавали его или пытались это сделать. Но, как он подчеркнул, народ Азербайджана никогда его не предавал.

Именно в этом заключается особая значимость тех событий. В критический для государства момент народ увидел единственный шанс на спасение своей Родины — обратиться к Гейдару Алиеву с просьбой вернуться из Нахчывана в Баку и взять на себя ответственность за будущее страны. Этот шаг стал поворотным моментом в истории независимого Азербайджана и заложил основу для последующей стабилизации, развития и укрепления государственности.

— Политическое наследие Гейдара Алиева охватывает два ключевых исторических периода, как вы знаете, в советское время и позже в независимом Азербайджане. В чем, по вашему мнению, историческая уникальность каждого из этих этапов?

— В мировой политике и мировой истории трудно найти другой пример, когда один человек, одна личность, один политический лидер дважды возвращался на вершину власти в своей стране и оба раза играл решающую роль в ее судьбе. Конечно, эти периоды невозможно сравнивать напрямую — это были разные эпохи, разные политические системы и разные исторические обстоятельства. Однако остается бесспорным факт: и в советский период, и в годы независимости Гейдар Алиев сумел добиться результатов, которые оказали определяющее влияние на развитие Азербайджана.

Достаточно вспомнить, что после его прихода к руководству Азербайджанской ССР в 1969 году республика за сравнительно короткое время превратилась в одного из лидеров Советского Союза по темпам социально-экономического развития. Уже к середине 1970-х годов Азербайджан занимал передовые позиции среди пятнадцати союзных республик. Эти достижения неоднократно отмечались на самом высоком государственном уровне. Высоким признанием его заслуг стало присвоение Гейдару Алиеву звания Героя Социалистического Труда дважды, избрание кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС и тот исключительный уровень политического доверия, которым он пользовался в руководстве Советского Союза.

Не случайно тогдашний лидер СССР Леонид Ильич Брежнев произнес ставшую знаменитой фразу: «Широко шагает Азербайджан». Эти слова были адресованы именно Азербайджану, который благодаря эффективному руководству демонстрировал впечатляющие результаты развития.

Затем наступил новый этап. Гейдар Алиев занимал высокие посты в союзном руководстве, работал в высших эшелонах советской власти, однако впоследствии оказался в политической опале. Он пережил тяжелую болезнь и сложнейший период своей жизни. Но именно сила характера, политическая воля и чувство ответственности перед своим народом позволили ему вновь вернуться на историческую арену.

В 1993 году, откликнувшись на призыв народа, Гейдар Алиев вернулся в Азербайджан и за короткое время сумел остановить процессы, угрожавшие самому существованию государства. Он фактически спас страну от хаоса, гражданского противостояния и распада, заложив прочный фундамент современной азербайджанской государственности.

Если Гейдара Алиева по праву называют спасителем Азербайджана, то не менее справедливо назвать его строителем современного азербайджанского государства. Именно созданный им фундамент обеспечил устойчивое развитие страны на десятилетия вперед. А успехи сегодняшнего Азербайджана, его международный авторитет, экономическая мощь, восстановление территориальной целостности и укрепление позиций на мировой арене стали возможны благодаря последовательному продолжению этого политического курса под руководством президента Ильхама Алиева.

— В начале 90-х годов Азербайджан столкнулся одновременно с внешней военной агрессией и внутренним политико-экономическим кризисом. Какие решения Гейдара Алиева в тот период вы бы назвали определяющими для сохранения азербайджанской государственности?

— Вы знаете, как всякий выдающийся политик и мудрый государственный деятель, Гейдар Алиев в тот период решал множество сложнейших задач. Их можно перечислять долго. Это были вопросы укрепления вооруженных сил, восстановления экономики, стабилизации общественно-политической ситуации, создания условий для развития страны и повышения благосостояния граждан.

Однако, на мой взгляд, главное достижение Гейдара Алиева заключалось в другом. Он сумел объединить азербайджанский народ вокруг идеи строительства нового независимого государства, укрепить веру людей в будущее своей страны и мобилизовать общество на противостояние внешним вызовам и агрессии. Народ доверял своему лидеру и видел в нем человека, способного вывести государство из глубочайшего кризиса.

Именно поэтому сегодня мы с полным правом говорим о Гейдаре Алиеве как об общенациональном лидере Азербайджана — политике, который сумел сплотить нацию в один из самых сложных периодов ее истории и заложить основы современного азербайджанского государства.

— Как бы вы охарактеризовали историческую взаимосвязь Победы в Отечественной войне с основами, заложенными Гейдаром Алиевым, включая повышение международного авторитета страны, экономическое развитие, армейское строительство?

— Надо понимать, что в тот период, когда Гейдар Алиев возглавил независимый Азербайджан, перед ним стояло огромное количество сложнейших задач. Ему приходилось одновременно восстанавливать государственные институты, укреплять экономику, обеспечивать политическую стабильность и закладывать основы современной азербайджанской армии — тех Вооруженных сил, которые впоследствии стали одним из ключевых факторов укрепления государственности и обеспечения национальной безопасности страны.

Я думаю, что одним из главных заветов, которые Гейдар Алиев оставил своему достойному преемнику президенту Ильхаму Алиеву, была задача освобождения родных земель и восстановления территориальной целостности Азербайджана.

Мы все были свидетелями того, как шаг за шагом, год за годом, начиная с 2000-х годов под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева укреплялась мощь азербайджанской армии. Последовательно осуществлялось военное строительство, модернизировались Вооруженные силы, повышался их профессионализм и боеспособность. При этом Азербайджан неизменно отдавал предпочтение мирному урегулированию конфликта и на протяжении многих лет стремился добиться справедливого решения дипломатическим путем.

Однако, когда все возможности мирного процесса были исчерпаны, Азербайджан, опираясь на нормы международного права и соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН, сумел восстановить свою территориальную целостность, освободить оккупированные земли и добиться исторической справедливости. Это стало не только военной победой, но и восстановлением национального достоинства азербайджанского народа.

Именно поэтому Победа в 44-дневной Отечественной войне стала одним из наиболее ярких воплощений того стратегического курса, основы которого были заложены Гейдаром Алиевым. Это лучший памятник его государственной деятельности, его дальновидности и его огромному вкладу в строительство независимого Азербайджана.

Не случайно 8 ноября 2020 года, в День Победы, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев первым делом посетил Аллею почетного захоронения и отдал дань памяти общенациональному лидеру и с полным правом доложил ему, что его великий завет выполнен. Карабахская земля свободна.

— За последние десятилетия наблюдается существенное изменение мирового порядка. Какие особенности азербайджанской модели государственного управления, на ваш взгляд, позволяют стране сохранять устойчивость в условиях глобальной турбулентности?

— Вы знаете, я уже не раз говорил об этом и сегодня могу лишь подтвердить свою мысль со всей убежденностью: на наших глазах разворачивается по-настоящему уникальный феномен политического лидерства президента Ильхама Алиева. В условиях стремительно меняющегося мира, на фоне геополитических потрясений, конфликтов, войн и противостояний ему удается уверенно вести корабль Азербайджана по сложному и неспокойному международному курсу, последовательно укрепляя экономику страны, развивая социальную сферу и наращивая оборонный потенциал государства.

Сегодня мы видим множество примеров того, как Азербайджан укрепляет свои позиции на международной арене. Стране удается не только поддерживать добрососедские отношения, расширять круг стратегических партнеров и выстраивать новые форматы сотрудничества, но и шаг за шагом формировать принципиально новую атмосферу в отношениях с Арменией — государством, которое еще совсем недавно было военным противником Азербайджана.

В этой связи мне вспоминаются слова самого президента Ильхама Алиева о том, что жить в условиях мира с тем, кто еще вчера был твоим врагом, — это особое и очень ценное чувство. В этих словах отражается философия современной азербайджанской политики: после восстановления справедливости и обеспечения национальных интересов страна делает ставку на мир, сотрудничество и развитие.

Именно сочетание многовекторности, сбалансированности, прагматизма и твердой приверженности национальным интересам делает внешнеполитический курс Ильхама Алиева уникальным. Эта политика демонстрирует, что даже в условиях глобальной нестабильности возможно не только сохранять суверенитет и независимость, но и укреплять международный авторитет государства, превращая его в одного из наиболее влиятельных и уважаемых участников региональной и мировой политики.

— Вы были свидетелем многих ключевых политических процессов на постсоветском пространстве. Каким вам запомнился Гейдар Алиев как человек вне официального протокола? Что, на ваш взгляд, особенно выделяло его среди других политических лидеров?

— Личность Гейдара Алиева была настолько многогранной и масштабной, что говорить о ней можно бесконечно. Мне посчастливилось лично общаться с ним и брать у него интервью в 2001 году. Еще во время его визита в Москву он посетил агентство ТАСС, где я в то время работал, провел пресс-конференцию и встретился с руководителями ведущих российских средств массовой информации.

Позже у меня была возможность встретиться с ним в Азербайджане, в его резиденции в Загульбе. Эти три продолжительные встречи навсегда остались в моей памяти и, уверен, стали знаковыми для всех, кому довелось в них участвовать.

Гейдар Алиев с поразительной глубиной и вниманием раскрывал самые важные вопросы политической и общественной жизни Азербайджана, подробно анализировал международные процессы, делился своим видением происходящих событий. При этом его рассказы всегда отличались удивительным сочетанием мудрости, тонкого юмора, доброжелательности и искренности. Он умел расположить к себе собеседника, создать атмосферу доверительного и содержательного разговора.

Особо хочу отметить его отношение к средствам массовой информации. Гейдар Алиев прекрасно понимал значение прессы и всегда относился к журналистам с большим уважением. Он считал необходимым подробно и обстоятельно отвечать на вопросы, стремился в деталях разъяснить свою позицию по тем темам, которые интересовали его собеседников.

Гейдар Алиев, безусловно, запомнился как человек, который мог нести людям правду. В его словах не было политической конъюнктуры или стремления угодить аудитории — он был искренним и откровенным в общении с людьми, независимо от обстоятельств.

В этой связи мне вспоминается знаменитое интервью Гейдара Алиева, опубликованное в 1979 году в «Литературной газете» под заголовком «Qoy ədalət zəfər çalsın!» («Пусть справедливость восторжествует!»). В нем он с присущей ему прямотой и глубиной говорил о проблемах, которые существовали в обществе, о недостатках, требовавших исправления, о явлениях, с которыми необходимо было бороться. Он не избегал острых тем и не боялся поднимать вопросы, требовавшие честного и принципиального разговора.

Я хорошо помню, какой огромный резонанс вызвало это интервью во всем Советском Союзе. Многие увидели в этих словах редкий для того времени пример открытости, принципиальности и ответственности государственного деятеля перед обществом.

В этом, пожалуй, и проявлялась одна из важнейших черт личности Гейдара Алиева. Он всегда оставался верен своим убеждениям, выступал за правду и справедливость, считал честность необходимым условием эффективного государственного управления и никогда не боялся говорить о проблемах открыто.

— Спасибо за интервью!