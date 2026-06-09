Пашинян без конституционного большинства: как это скажется на мирной повестке - МНЕНИЯ

Итоги парламентских выборов в Армении породили новый вопрос, имеющий принципиальное значение не только для внутриполитической ситуации в стране, но и для всего процесса нормализации армяно-азербайджанских отношений.

Несмотря на сохранение власти Николом Пашиняном, его партии не удалось получить конституционное большинство, необходимое для внесения изменений в Основной закон страны.

Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии, партия «Гражданский договор» во главе с премьер-министром Николом Пашиняном получает 64 мандата в новом составе парламента, партия «Сильная Армения» - 29 мандатов, а блок «Армения» - 12.

Таким образом, «Гражданский договор» сохраняет парламентское большинство, располагая 3/5 мест в Национальном собрании. Это позволяет правящей силе самостоятельно принимать конституционные законы и избирать ряд ключевых должностных лиц. Однако для формирования конституционного большинства необходимо не менее двух третей депутатских мандатов - 70 мест. Следовательно, партия Пашиняна не сможет в одностороннем порядке инициировать изменения в Конституцию Армении.

Между тем именно конституционная реформа остается одним из ключевых условий, выдвигаемых Баку для окончательного урегулирования отношений с Ереваном. Речь идет о необходимости такого оформления Основного закона, которое бы исключало любые положения или трактовки, создающие основания для территориальных претензий к Азербайджану. Без решения этого вопроса полноценное и устойчивое завершение мирного процесса представляется крайне затруднительным. В этом контексте ключевым элементом должно стать проведение референдума и принятие обновленной Конституции, закрепляющей отказ от подобных претензий на институциональном уровне.

В этих условиях отсутствие у правящей силы необходимых двух третей мандатов ставит под вопрос не только перспективы проведения конституционного референдума, но и дальнейшую динамику мирного процесса. Возникает закономерный вопрос: сможет ли Ереван найти политические механизмы для решения этой проблемы или же мирное урегулирование столкнется с новым этапом неопределенности?

Своим мнением по этому поводу с 1news.az поделились политологи из Еревана и Баку Арег Кочинян и Ильгар Велизаде.

Координатор Инициативы «Мост мира» с армянской стороны, президент Армянского совета Арег Кочинян считает, что отсутствие у правящей силы конституционного большинства создает серьезные препятствия для запуска процедуры принятия новой Конституции.

«В условиях, когда правящая сила не располагает конституционным большинством в парламенте, проведение референдума по принятию новой Конституции фактически невозможно. Для запуска такого процесса требуется поддержка не менее двух третей депутатов, а без этого организовать референдум технически и юридически нельзя.

При этом около трети парламентских мандатов находится под контролем оппозиционных сил, связанных с Самвелом Карапетяном и Робертом Кочаряном. Маловероятно, что эти политические группы поддержат инициативу властей по изменению Конституции. Таким образом, нынешний расклад сил практически исключает возможность проведения референдума по принятию нового Основного закона», — заявил Кочинян.

По его словам, на данный момент внутри Армении не просматривается эффективных политических или правовых механизмов для преодоления этой патовой ситуации.

«В свою очередь, это означает, что Армении и Азербайджану предстоит либо найти альтернативные механизмы для подписания мирного договора и продвижения повестки нормализации отношений, либо мирный процесс рискует столкнуться с длительным периодом стагнации», — заключил эксперт.

«Итоги парламентских выборов в Армении не стали неожиданностью. Было достаточно очевидно, что премьер-министр Никол Пашинян и возглавляемая им партия «Гражданский договор» сохранят лидерство и получат парламентское большинство. Вместе с тем, учитывая активность оппозиции, ее организационные возможности и масштаб проведенной кампании, рассчитывать на ее сокрушительное поражение также не приходилось», - заявил политический аналитик, глава Клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде.

«Результаты голосования свидетельствуют о том, что армянское общество по-прежнему остается расколотым. Кроме того, в стране сохраняются достаточно сильные реваншистские настроения. Поэтому прогнозы о полном разгроме оппозиции изначально выглядели чрезмерно оптимистичными.

На мой взгляд, расчет был не только у самой оппозиции, но и у тех сил, которые ее поддерживали. Их главная задача заключалась в том, чтобы не допустить формирования у Пашиняна серьезного преимущества в парламенте и, тем более, получения конституционного большинства. Судя по итогам голосования, эта цель была достигнута.

В результате Пашинян столкнется с серьезными трудностями при реализации конституционных реформ и изменений, которые ранее планировались его командой. Вместе с тем важно, что он сохранил власть и остается ключевым политическим игроком в Армении.

Поэтому можно предположить, что, несмотря на возникшие сложности, Пашинян продолжит продвигать мирную повестку и не откажется от идеи конституционных изменений. Вопрос реформы Конституции остается одним из ключевых во внутренней политике Армении, и, вероятнее всего, премьер-министр будет добиваться реализации этого процесса.

Вместе с тем говорить о том, что у него отсутствуют шансы на проведение конституционной реформы, преждевременно. Теоретически он может попытаться заручиться поддержкой депутатов, не входящих в «Гражданский договор». Более того, политическая практика показывает, что позиции отдельных парламентариев со временем могут меняться, а некоторые представители оппозиционного лагеря способны поддержать отдельные инициативы властей.

Безусловно, сегодня это выглядит одним из наименее вероятных сценариев, однако полностью исключать его нельзя.

Что касается региональной повестки, то Пашинян ранее заявлял, что основные договоренности уже достигнуты, а документы, касающиеся разблокирования коммуникаций и других аспектов мирного процесса, фактически согласованы. Теперь речь идет прежде всего об их ратификации в парламенте.

С этой точки зрения ситуация выглядит несколько проще. Речь идет о документах, подготовленных при активном участии Соединенных Штатов. При этом в рядах армянской оппозиции есть политики, имеющие тесные связи с армянской диаспорой в США. Поэтому нельзя исключать, что через эти каналы может быть оказана определенная поддержка процессу ратификации соответствующих соглашений.

Сейчас делать далеко идущие прогнозы достаточно сложно. Новый парламент будет работать в условиях острой политической конкуренции, а отношения между властью и оппозицией, вероятно, останутся напряженными. Армянское общество по-прежнему остается расколотым, что будет затруднять продвижение многих инициатив правительства.

Тем не менее изменения в международной и региональной обстановке будут вынуждать армянские политические силы все больше считаться с существующими реалиями. Именно этот фактор, на мой взгляд, станет главным стимулом для трансформации внутриполитической повестки в Армении.

Невозможно бесконечно строить политику, опираясь исключительно на представления о прошлом. Многие подходы, использовавшиеся ранее, в современных условиях утратили свою эффективность. Более того, попытки руководствоваться прежними представлениями о региональной ситуации могут оказаться контрпродуктивными для самой Армении.

Поэтому можно ожидать, что объективные политические и геополитические реалии будут постепенно влиять на изменение внутриполитического дискурса в стране. В конечном итоге Армения примет основные параметры мирной повестки, а достигнутые в ходе переговорного процесса договоренности и инициативы, закрепленные в подписанных в Вашингтоне документах, будут реализованы», - подчеркнул Ильгар Велизаде.