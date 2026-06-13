Выборы в Армении в очередной раз продемонстрировали явление, которое давно стало неотъемлемой частью армянской внутриполитической культуры: использование азербайджанского фактора в качестве универсального инструмента мобилизации электората.

Когда в стране обостряется политическая борьба, когда необходимо отвлечь внимание общества от экономических проблем, внутренних противоречий или провалов оппозиции и власти, на политическую сцену неизменно возвращается образ внешнего врага. И чем ожесточеннее становится борьба за власть, тем громче звучат обвинения в адрес Азербайджана, тем активнее раскручивается азербайджанофобская риторика, призванная сплотить общество вокруг тех или иных политических сил.

Однако нынешняя избирательная кампания стала примечательной по другой причине. Несмотря на многочисленные попытки различных политических кругов вновь превратить Азербайджан в главный объект предвыборной истерии, официальный Баку продемонстрировал выдержку и политическую зрелость.

Вместо того чтобы реагировать на провокационные заявления, многочисленные обвинения и традиционные попытки представить Азербайджан источником всех проблем Армении, азербайджанская сторона предпочла сохранять спокойствие и сосредоточиться на стратегических задачах. Такой подход свидетельствует о принципиальной политической логике, которой сегодня руководствуется Баку.

На протяжении многих лет армянские политики разных лагерей строили свою популярность на конфронтации с Азербайджаном. Внутренние дискуссии о развитии экономики, модернизации государства или повышении конкурентоспособности страны нередко уступали место разговорам о «внешней угрозе». Подобная модель оказалась удобной для политической элиты, поскольку позволяла объяснять многие неудачи не собственными ошибками, а действиями соседнего государства. Однако после завершения Второй Карабахской войны и кардинального изменения регионального баланса сил эффективность подобной риторики стала постепенно снижаться.

Сегодня часть армянского общества все чаще сталкивается с необходимостью смотреть на реальность без идеологических фильтров. Вопросы безопасности, экономики, логистики и регионального сотрудничества для нее приобретают гораздо большее значение, чем лозунги прошлого.

Поэтому примечательно, что даже на фоне очередной вспышки азербайджанофобии Азербайджан не стал втягиваться в эмоциональную полемику. Баку прекрасно понимает, что определенные предвыборные заявления часто преследуют исключительно внутриполитические цели и рассчитаны прежде всего на армянскую аудиторию.

Более того, именно политика Азербайджана в последние годы создала для команды Никола Пашиняна возможность сформировать собственный победный политический нарратив. Каким бы противоречивым ни оставалось отношение различных групп армянского общества к премьер-министру, его сторонники получили возможность заявлять о перспективах мира, региональной стабильности и открытии новых экономических возможностей. И произошло это не благодаря громким декларациям Еревана, а во многом благодаря последовательной линии Баку, который после завершения военного этапа конфликта сделал ставку на дипломатическое урегулирование и долгосрочное мирное соглашение.

Инициированный президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым мирный процесс постепенно стал главным фактором, меняющим политическую атмосферу на Южном Кавказе. Несмотря на многочисленные препятствия, попытки внешних игроков использовать армяно-азербайджанскую тематику в собственных интересах и сопротивление реваншистских кругов, переговорный процесс продолжал развиваться. Сам факт того, что тема мира стала предметом серьезного политического обсуждения в Армении, уже является серьезным изменением по сравнению с ситуацией нескольких лет назад.

Особое значение приобрели события после достижения Вашингтонских соглашений. Именно тогда Азербайджан продемонстрировал, что рассматривает мир не как абстрактный дипломатический лозунг, а как практическую стратегию. Последовавшие шаги Баку показали готовность к реальному изменению региональной атмосферы. Речь идет не только о заявлениях на международных площадках, но и о конкретных мерах, направленных на снижение напряженности и формирование взаимовыгодной экономической среды.

Поставки нефтепродуктов в Армению стали важным символическим и практическим сигналом. Еще недавно подобный сценарий казался невозможным для многих наблюдателей. На протяжении десятилетий отношения между двумя государствами рассматривались исключительно через призму конфликта. Однако новая региональная реальность подвигала к иным подходам. Именно Азербайджан первым продемонстрировал готовность рассматривать экономическое взаимодействие как инструмент укрепления стабильности и формирования атмосферы доверия.

Не менее значимым шагом стало открытие транзита через территорию Азербайджана для товаров, направляющихся в Армению. С точки зрения региональной экономики это решение имеет гораздо более глубокое значение, чем может показаться на первый взгляд. Южный Кавказ постепенно превращается в важный транспортный узел между Европой и Азией. В этих условиях логистические возможности становятся одним из ключевых факторов развития государств региона. Создание условий для расширения транспортных связей объективно отвечает интересам всех стран Южного Кавказа, в том числе Армению.

На этом фоне особенно заметным становится контраст между практическими действиями Баку и риторикой тех политических сил в Армении, которые продолжают строить свою кампанию на страхах, подозрениях и образах прошлого. Пока одни пытаются мобилизовать электорат с помощью азербайджанофобии, другая сторона демонстрирует готовность к прагматичному сотрудничеству и поиску взаимовыгодных решений. Именно поэтому попытки представить Азербайджан главным препятствием на пути развития Армении выглядят все менее убедительными для немалой части армянского общества.

Выборы показали еще одну важную тенденцию. Несмотря на громкие заявления радикалов, идея мира постепенно перестает восприниматься как политическое табу. Это не означает исчезновения реваншистских настроений или полного отказа от прежних подходов. Однако сам факт того, что политические силы вынуждены обсуждать перспективы нормализации отношений с Азербайджаном, свидетельствует о серьезной трансформации общественных настроений.

Для Азербайджана подобное развитие событий имеет стратегическое значение. Стабильный Южный Кавказ открывает новые возможности для торговли, инвестиций, энергетических проектов и транспортных коридоров. Мирное соглашение между Баку и Ереваном способно стать одним из важнейших факторов долгосрочной безопасности всего региона. Именно поэтому Азербайджан последовательно демонстрирует заинтересованность в продвижении переговорного процесса, несмотря на регулярные попытки отдельных сил сорвать его или использовать в качестве инструмента внутренней политической борьбы.

В конечном счете нынешние выборы в Армении продемонстрировали примечательный момент. Азербайджанский фактор действительно присутствовал в избирательной кампании, однако его реальное влияние оказалось не совсем таким, каким его пытались представить сторонники конфронтации. Пока одни политики вновь разжигали азербайджанофобские настроения, Азербайджан продолжал продвигать повестку мира и регионального сотрудничества. Более того, именно эта политика создала условия, при которых тема нормализации отношений стала одним из ключевых элементов политической дискуссии в самой Армении.

История последних лет показывает, что устойчивое развитие Южного Кавказа невозможно построить на ненависти, мифах и поиске врагов. Регион нуждается в прагматизме, взаимовыгодном сотрудничестве и готовности смотреть в будущее. И если нынешняя избирательная кампания в Армении чем-то и запомнится, то прежде всего тем, что на фоне традиционной азербайджанофобской риторики все отчетливее стала проявляться новая реальность, в которой мир оказывается более востребованным политическим ресурсом, чем конфронтация.