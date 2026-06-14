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От национального спасения к эпохе Победы: почему 15 июня остается актуальным для Азербайджана сегодня

First News Media10:25 - Сегодня
От национального спасения к эпохе Победы: почему 15 июня остается актуальным для Азербайджана сегодня

Для молодого поколения азербайджанцев события июня 1993 года могут казаться далекой историей. Сегодня Азербайджан — это государство с сильной армией, устойчивой экономикой, растущим международным авторитетом и полностью восстановленным суверенитетом. Однако именно достижения сегодняшнего дня позволяют по-настоящему осознать значение 15 июня — Дня национального спасения.

Азербайджану в начале 1990-х годов пришлось пройти через одно из самых серьезных испытаний в своей современной истории. Военная агрессия Армении, политический кризис, экономический спад, потеря контроля над ситуацией внутри страны и реальная угроза гражданского противостояния поставили под вопрос будущее республики.

Сегодня трудно представить, что всего через несколько лет после восстановления независимости Азербайджан оказался на грани распада. Государственные институты были слабыми, экономика находилась в глубоком кризисе, а на фоне продолжающейся оккупации азербайджанских территорий общество стремительно теряло уверенность в завтрашнем дне.

Именно в этот период азербайджанский народ обратился к политическому лидеру, чей опыт, стратегическое мышление и государственный подход были связаны с наиболее успешными страницами развития республики.

Возвращение Гейдара Алиева к руководству страной стало не просто кадровым решением. По сути, речь шла о выборе между хаосом и государственностью.

Не случайно сам Гейдар Алиев в одном из своих первых выступлений после возвращения заявил: «Моя жизнь и моя деятельность будут посвящены исключительно сохранению независимости Азербайджана, выводу нашей страны из этой тяжелой ситуации». Эти слова впоследствии стали политической программой построения современного Азербайджанского государства.

За последующие годы были созданы основы стабильной системы управления, обеспечена общественно-политическая стабильность, сформирована современная внешняя политика и заложен фундамент экономического развития страны. Именно в этот период была определена нефтяная стратегия Азербайджана, а подписание «Контракта века» открыло новую страницу в истории государства, превратив Азербайджан в одного из ключевых энергетических партнеров региона и Европы.

Однако значение Дня национального спасения сегодня измеряется не только событиями 1990-х годов. Если тогда главной задачей было сохранить государственность, то сегодня Азербайджан демонстрирует результаты этого исторического выбора.

Восстановление территориальной целостности в результате Победы в Отечественной войне 2020 года стало историческим подтверждением того, что сильное государство способно решать самые сложные национальные задачи. Многие эксперты справедливо отмечают, что фундамент этой Победы был заложен задолго до начала боевых действий — в процессе строительства современной государственности, начатом в 1993 году. Но, пожалуй, самым важным результатом пути, начатого более тридцати лет назад, стало формирование общества, объединенного вокруг идеи независимого и сильного Азербайджана.

Если в начале 1990-х годов одной из главных проблем страны была внутренняя разобщенность, то сегодня одним из главных достижений является национальное единство. Во время 44-дневной Отечественной войны представители всех национальностей и конфессий, проживающих в Азербайджане, сплотились вокруг Верховного Главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, вокруг армии и национальной идеи освобождения оккупированных территорий. В те исторические дни весь народ выступил единым фронтом, продемонстрировав миру образец патриотизма, солидарности и гражданской ответственности. Именно это единство стало одной из важнейших основ Великой Победы.

Освобожденный Карабах, масштабная программа Великого возвращения, строительство новых городов и сел, восстановление культурного и религиозного наследия, запуск современных транспортных и энергетических проектов, развитие Среднего коридора и превращение Азербайджана в один из ключевых центров региональной логистики — все это результат государственности, фундамент которой был заложен более тридцати лет назад.

В этом и заключается главный смысл Дня национального спасения сегодня. В 1993 году речь шла о сохранении государственности. В 2020 году — о восстановлении территориальной целостности. Сегодня — о развитии освобожденных территорий, укреплении суверенитета и превращении Азербайджана в одного из ведущих политических и экономических центров региона.

Особенно символично, что одна из главных мечт Гейдара Алиева — увидеть Карабах свободным — стала реальностью. После освобождения Шуши Президент Ильхам Алиев сказал: «Я счастливый человек, потому что выполнил завет отца». В этих словах отразилась не только историческая преемственность государственного курса, но и воплощение многолетних национальных устремлений азербайджанского народа.

Поэтому День национального спасения — это не только память о преодоленном кризисе. Это день, который напоминает о цене государственности, важности национального единства и стратегического лидерства. Это дата, которая соединяет прошлое с настоящим и позволяет увидеть путь, который Азербайджан прошел от угрозы распада до статуса сильного, независимого и влиятельного государства.

Спустя 33 года после событий июня 1993 года значение Дня национального спасения не уменьшается. Напротив, в условиях новых глобальных вызовов он остается символом устойчивости азербайджанской государственности, национального единства и уверенности страны в собственном будущем.

Анастасия Лаврина
Член молодёжного совета партии «Ени Азербайджан», научный исследователь Института развития и Дипломатии Университета АДА

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