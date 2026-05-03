Премьер-министр Канады прибыл в Ереван для участия в саммите ЕПС

Премьер-министр Канады Марк Карни прибыл в столицу Армении для участия в 8-м саммите Европейского политического сообщества (ЕПС), который пройдет под девизом "Строим будущее: единство и стабильность в Европе".

В аэропорту "Звартноц" главу канадского правительства встретил вице-премьер Армении Тигран Хачатрян. Марк Карни приглашен на мероприятие в качестве гостя, став первым лидером неевропейского государства, принявшим участие в саммите данного сообщества.

Саммит ЕПС состоится в Ереване 4 мая. Европейское политическое сообщество объединяет лидеров около 50 стран континента и служит платформой для диалога по вопросам безопасности, стабильности и процветания Европы. Ранее аналогичные встречи проходили в Праге, Кишиневе, Гранаде, Оксфордшире, Будапеште, Тиране и Копенгагене.

