Отправлен новый транзитный груз из России в Армению через Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

Из России в Армению транзитом через Азербайджан осуществлена очередная поставка.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, 29 мая со станции Баладжары в направлении Бёюк-Кесик были отправлены 4 вагона пшеницы весом 280 тонн и 4 вагона удобрений весом 277 тонн.

10:10

Из России в Армению транзитом через территорию Азербайджана будет осуществлена очередная поставка продукции.

Как сообщает Trend, 29 мая со станции Баладжары в направлении Беюк-Кесик будут отправлены 4 вагона с пшеницей общим весом 280 тонн и 4 вагона с удобрениями общим весом 277 тонн.

Отметим, что на сегодня из России в Армению транзитом через территорию Азербайджана уже отправлены более 28 тысяч тонн зерна, более 4 тысяч тонн удобрений, 133 тонны алюминия и 68 тонн гречки.

Напомним, что наряду с транзитными перевозками, из Азербайджана в Армению также экспортируются нефтепродукты. На сегодня из Азербайджана в Армению экспортировано более 10 тысяч тонн дизельного топлива, 979 тонн бензина марки АИ-92 и 2955 тонн бензина марки АИ-95.