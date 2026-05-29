Иран пригрозил ударом в случае продолжения блокады

Иран может нанести удар, если военно-морская блокада США продлится слишком долго, предупреждает советник Верховного лидера ИРИ.

Как передает Iran International, военный советник Верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи предупредил в пятницу, что Иран нанесет удары, если военно-морская блокада со стороны США продолжится дольше определенного времени.

Мохсен Резаи, бывший главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), заявил, что КСИР использует «высокоэффективные с точки зрения затрат беспилотники» и быстроходные катера в качестве ключевых инструментов сдерживания. Он добавил, что Иран отслеживает перемещения США, несмотря на то, что он охарактеризовал как попытку Вашингтона приблизиться «в темноте».

«Соединенные Штаты приближаются к нам в темноте, в то время как мы отслеживаем каждый их шаг», — заявил Резаи.