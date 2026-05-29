В Китае открылось представительство Азербайджана по туризму - ФОТО

В Пекине открылось представительство Бюро по туризму Азербайджана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, представительство, расположенное в деловой зоне китайской столицы, будет заниматься продвижением туристического потенциала Азербайджана и, в конечном итоге, привлечением большего числа туристов КНР в Азербайджан. В офисе туристический потенциал, культурное богатство, кухня и национальные костюмы Азербайджана представлены с помощью наглядных пособий, в том числе на основе цифровых технологий.

Отметим, что Государственное агентство по туризму и находящееся в подчинении Бюро по туризму Азербайджана осуществляют комплексные меры для привлечения в Азербайджан большего числа туристов из Китая, который является одним из крупнейших туристических рынков мира. В 2019 году между Министерством культуры и туризма Китая и Государственным агентством по туризму Азербайджана был подписан Меморандум о взаимопонимании по упрощению групповых поездок китайских туристов в Азербайджан. За прошедший период между Бюро по туризму Азербайджана, ЗАО «Азербайджан Хава Йоллары» и известными китайскими онлайн-платформами для путешествий Trip.com, Qunar, Qyer.com, а также холдингом China Tourism Group были подписаны меморандумы, предусматривающие осуществление деятельности по продвижению азербайджанских турпродуктов, разработке новых туристических продуктов, онлайн-рекламе, контент-маркетингу в социальных сетях, а также организации онлайн- и офлайн-мероприятий. Кроме того, с целью расширения осведомленности китайской индустрии туризма об Азербайджане и укрепления присутствия страны на китайском рынке Бюро по туризму Азербайджана регулярно проводит презентации в крупных городах КНР, организует встречи в формате B2B (бизнес для бизнеса) между туристическими компаниями двух стран. Прямые рейсы между Баку и Пекином (AZAL), а также городом Урумчи («Китайские южные авиалинии») являются факторами, влияющими на расширение туристических связей между двумя странами. Самое главное, что отмена визового режима для граждан Китая с 2024 года позволяет привлекать еще больше туристов из КНР. Проводимая работа дает свои результаты. В последние годы число туристов, посещающих нашу страну, увеличивается. В январе-апреле этого года число лиц, прибывших в Азербайджан из Китая, увеличилось на 9,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 14 303 человека.

