Победители «Евровидения-2011» раскритиковали работу азербайджанской делегации на конкурсе 

Победители международного песенного конкурса «Евровидение 2011» - Эльдар Гасымов и Нигяр Джамал – раскритиковали работу азербайджанской делегации на конкурсе «Евровидение-2026».

В ходе эфира программы «Do-Lab», выходящей на MTV, Нигяр Джамал назвала команду, работавшую над конкурсом в этом году, «самой плохой, самой слабой и самой непрофессиональной» за годы участия Азербайджана в «Евровидении».

Напомним, что в этом году Азербайджан на конкурсе в Вене представляла певица JIVA с лирической балладой «Just go», которой не удалось пройти в финал, а возглавляла делегацию Нурлана Джафарова.

Отметим, что в 2023 году победитель международного конкурса «Евровидение-2011» Эльдар Гасымов вернулся на конкурс, но уже в новом амплуа, став музыкальным продюсером азербайджанской делегации на «Евровидении», которым был до 2025 года – все эти три года подряд Азербайджан также не проходил в финал международного песенного конкурса, в чем фанаты обвиняли именно Э.Гасымова.

Говоря в эфире MTV об очередной неудаче Азербайджана на «Евровидении», Э.Гасымов заявил, что если работа команды не дает нужный результат, то ее следует критиковать: «Поменять или же развить, научить… Если бы эта работа началась лет 10-15 назад, то сейчас в команде были бы наши местные профессионалы».

В свою очередь Н.Джамал отметила, что ни о каком развитии не может быть и речи, если члены команды не разбираются в своей работе, подчеркнув, что на развитие нет времени.

