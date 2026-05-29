ООН добавила вооруженные силы России в «черный список»

Организация Объединенных Наций впервые включила вооруженные силы России в ежегодный перечень сторон, подозреваемых в совершении сексуального насилия в условиях конфликтов.

Об этом сообщает Associated Press.

В ежегодном докладе объемом 35 страниц перечислены 77 государственных и негосударственных участников в 12 странах.

Согласно документу, российские силы обвиняются в предполагаемом сексуальном насилии в отношении военнопленных и гражданских лиц на территории Украины. Израильские военные включены в список в связи с обращениями с палестинскими задержанными.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал обвинения необоснованными: «Мы напишем письмо генеральному секретарю, заявив, что это необоснованная ложь и предполагаемые вещи, которые снова выставляют Россию злодеем, как они делают это постоянно».

Ранее в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека сообщали о выявленных фактах сексуального насилия в отношении российских военнопленных в Украине.