МИД Турции сообщил об атаке на сухогруз в Черном море

Турецкое грузовое судно, следовавшее из Одессы в Турцию, подверглось атаке беспилотника в Черном море.

В результате инцидента легкие ранения получили два члена экипажа — граждане Турции.

Об этом, как передает РИА Новости, сообщили в министерстве иностранных дел страны.

По данным ведомства, сухогруз, принадлежащий турецкой компании и ходящий под флагом Вануату, был атакован вечером 28 мая. За ситуацией следит генеральное консульство Турции в Одессе.

В Анкаре выразили обеспокоенность ростом напряженности в Черноморском регионе и предупредили о рисках для безопасности судоходства.

"Мы повторяем наше предупреждение всем заинтересованным сторонам избегать шагов, которые могут привести к неконтролируемой эскалации войны", — говорится в заявлении МИД Турции.

В ведомстве также подтвердили приверженность дипломатическому урегулированию конфликта и заявили о готовности содействовать мерам, направленным на снижение напряженности и продвижение мирного процесса.

Источник: ТАСС