Президент Польши обвинил министра обороны в глупости

Президент Польши Кароль Навроцкий на встрече с журналистами обвинил вице-премьера и министра обороны Владислава Косиняк-Камыша в глупости и в том, что тот не выполнил свою работу.

"Господин Косиняк-Камыш совершил глупость и не сделал свою работу", - цитирует Навроцкого интернет-портал Interia.pl.

Таким образом глава государства отреагировал на сделанное 28 мая главой Минобороны заявление, что "канцелярия президента не является пупом земли" и что правительство не обязано заранее информировать президента обо всех готовящихся международных соглашениях.

Очередной этап конфликта между президентом и правительством был вызван подписанным 27 мая премьерами Польши и Великобритании Дональдом Туском и Киром Стармером соглашением об обороне и безопасности, с текстом которого Навроцкий не был заранее ознакомлен.

"Еще раз информирую правительство: если хотите, чтобы я что-то подписывал, то информируйте меня о содержании подписываемого документа, - сказал Навроцкий. - Не думаю, чтобы какой-либо президент подписывал документы, которых он не знает".

Источник: ТАСС