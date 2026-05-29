Ряд НПО обратились в правоохранительные органы с требованием расследовать деятельность компании Holcim Азербайджан

Группа представителей НПО направила письмо Генеральному прокурору Азербайджанской Республики Камрану Алиеву, начальнику Службы государственной безопасности Али Нагиеву, руководителю Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Орхану Назарли и председателю Правления Службы финансового мониторинга Зауру Фатизаде в связи с деятельностью компании Lafarge, входящей в швейцарскую группу Holcim Group, а также её дочернего предприятия Lafarge Cement Syria.

Как сообщает AПA, в письме от имени ряда институтов гражданского общества и неправительственных организаций выражена серьёзная обеспокоенность в связи с документально подтверждёнными обвинениями и судебными решениями, касающимися деятельности указанной компании и её дочернего предприятия в период вооружённого конфликта.

Отмечается, что, согласно имеющейся информации, компания Lafarge в 2012–2014 годах продолжала деятельность цементного завода в Джалабии на севере Сирии, несмотря на стремительное ухудшение ситуации с безопасностью и усиление контроля вооружённых экстремистских группировок в регионе.

В письме отмечается, что показания бывших сотрудников и материалы судебных разбирательств свидетельствуют о том, что компания вела коммерческую деятельность в условиях, когда местные работники сталкивались с серьёзными угрозами, похищениями людей и случаями насилия: «Серьёзные факты, связанные с оказанием финансовой и материальной поддержки таким группировкам, как ИГИЛ, признанным на международном уровне террористической организацией, в обмен на продолжение коммерческой деятельности вызывают глубокую обеспокоенность с правовой, этической и гуманитарной точек зрения».

В октябре 2022 года Lafarge и её сирийское дочернее предприятие Lafarge Cement Syria в федеральном суде США признали факт оказания материальной поддержки иностранным террористическим организациям. Согласно решению суда, компания выплатила в общей сложности 777,78 миллиона долларов в виде уголовных штрафов и конфискаций за осуществление выплат ИГИЛ и «Фронту ан-Нусра» с целью продолжения работы цементного завода.

Кроме того, 13 апреля 2026 года Парижский уголовный суд признал компанию Lafarge и четырёх её бывших руководителей виновными в выплате 5,5 миллиона евро террористическим группировкам в 2013–2014 годах. Суд назначил компании максимальный штраф, а бывшим руководителям — наказания в виде лишения свободы. В настоящее время компания Lafarge находится под следствием по делу о возможной причастности к преступлениям против человечности».

В обращении, направленном соответствующим государственным структурам, подчёркивается, что, как отмечается в международных расследованиях и судебных процессах, данные действия противоречат международным нормам, направленным на предотвращение корпоративного участия в вооружённом насилии, финансировании терроризма, масштабных нарушениях в отношении гражданского населения и преступлениях против человечности.

«С учётом роли компании Holcim Azərbaycan как значимого промышленного участника в регионе, мы считаем, что она несёт ответственность за соблюдение самых высоких стандартов прозрачности, проведения надлежащей проверки в области прав человека и этики ведения бизнеса. Компания должна продемонстрировать чёткие и прозрачные обязательства по соблюдению международного гуманитарного права, антикоррупционных стандартов и предотвращению прямой или косвенной поддержки вооружённых либо находящихся под санкциями группировок.

С учетом изложенного, мы просим провести прозрачные расследования в отношении всей деятельности компании Holcim Азербайджан, являющейся дочерней структурой Holcim Group», — говорится в обращении.

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

