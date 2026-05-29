Бакинская инициативная группа выносит на международную повестку кастовую дискриминацию в Индии

Одним из наиболее тяжелых проявлений социального неравенства в индийском обществе является глубокая и устойчивая дискриминация, порожденная кастовой системой. При этом одной из наиболее пострадавших групп от этой системы является община далитов, исторически известных как «неприкасаемые».

На протяжении веков далиты были изолированы от общественной жизни Индии, подвергались неравенству и насилию, их использование источников воды, посещение религиозных храмов и совместное пользование единого социального пространства с представителями высших каст были ограничены. Слово «далит» означает «угнетенный», «подавленный» и это название отражает историческую несправедливость, с которой данная община столкнулась в индийском обществе.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, информацию об этом распространила Бакинская инициативная группа (БИГ).

Отмечается, что община далитов не имеет единого религиозного верования. Среди них есть приверженцы индуизма, буддизма, христианства, сикхизма и ислама. Наряду с этим, особое место в общественно-политическом мышлении далитов занимает наследие Б.Р. Амбедкара. Он выступал против кастовой системы, а его идеи равенства, человеческого достоинства и социальной справедливости стали одной из главных опор движения далитов.

Тот факт, что в Индии, официально выступающей как демократическое и светское государство, кастовая дискриминация все еще широко распространена, оценивается как серьезная проблема в области прав человека. Хотя индийское законодательство запрещает дискриминацию по кастовому признаку, то, что далиты в повседневной жизни сталкиваются с изоляцией, экономическими трудностями и насилием, показывает, что существующие правовые механизмы не обеспечивают в полной мере защиту их прав. С этой точки зрения корень проблемы кроется не только в исторических кастовых традициях, но и в том, что правительство Индии не предпринимает достаточных и эффективных шагов для фактического искоренения этой системы.

«Основные требования далитов — это ликвидация кастовой дискриминации, прекращение насилия и безнаказанности, создание равных возможностей в сфере образования и занятости, расширение доступа к земле и экономическим ресурсам, увеличение политического представительства и обеспечение равных и безопасных условий жизни, основанных на человеческом достоинстве.

Далиты составляют примерно 16-17 процентов населения Индии, то есть около 200 млн человек. Несмотря на это, они остаются одной из самых ущемленных в социальном и экономическом отношении групп в стране. Община далитов продолжает сталкиваться с серьезными препятствиями в сферах образования, занятости, доступа к социальным услугам, общественной безопасности, экономических возможностей и политического представительства.

Согласно официальной статистике, только в 2016 году против низших каст было зарегистрировано свыше 40 тыс. преступлений. А гибель 8 человек во время массовых акций протеста с участием далитов в 2018 году показывает, что проблема не ограничивается лишь социальной дискриминацией, но и носит характер кризиса насилия и безопасности. Эти факты демонстрируют, что кастовая дискриминация в Индии — это не единичные случаи, а системная и масштабная проблема», — отмечается в сообщении.

По информации БИГ, вопрос, связанный с далитами, обсуждался и на международном уровне. Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации в рамках концепции «дискриминации по признаку происхождения» также оценил дискриминацию по кастовому и наследственному статусу как проблему прав человека. Кроме того, правозащитники далитов вели активную кампанию за вынесение кастовой дискриминации на международную повестку дня во время Всемирной конференции против расизма и дискриминации, прошедшей в 2001 году в южноафриканском городе Дурбан. Европейский парламент также принял отдельную резолюцию по кастовой дискриминации, подчеркнув важность учета этой проблемы в международной политике в области прав человека.

В числе основных организаций за рубежом, занимающихся защитой прав далитов, упоминаются такие структуры, как International Dalit Solidarity Network, Equality Labs, International Commission for Dalit Rights, Ambedkar International Center и Dalit Solidarity Network UK. Эти организации действуют в направлении признания кастовой дискриминации на международном уровне, защиты прав далитов и проведения просветительской работы в диаспорских общинах.

БИГ тесно сотрудничает с общиной далитов и уделяет особое внимание более широкому освещению кастовой дискриминации в международной повестке дня. В ближайшее время планируется визит представителей общины далитов в Азербайджан. Это сотрудничество имеет важное значение с точки зрения донесения до международного сообщества проблем общин, страдающих от системной дискриминации в Индии, и обеспечения того, чтобы голос общины далитов звучал более отчетливо на глобальных платформах.

