CNN: Иран восстанавливает доступ к подземным ракетным базам

First News Media15:30 - Сегодня
CNN: Иран восстанавливает доступ к подземным ракетным базам

Телеканал CNN со ссылкой на новые спутниковые снимки сообщает, что Иран пытается восстановить доступ к своим подземным ракетным объектам.

По данным телеканала, в результате совместных ударов США и Израиля были заблокированы входы в подземные ракетные базы КСИР, а часть ракетных установок и военной техники оказалась внутри объектов.

Утверждается, что это существенно ограничило возможности Ирана по запуску ракет.

На изученных CNN спутниковых снимках, как сообщается, видно использование бульдозеров и грузовиков для расчистки проходов и восстановления доступа к объектам.

По оценке телеканала, разбор завалов и восстановительные работы могут позволить Тегерану вновь получить доступ к значительной части своих ракетных запасов.

Источник: Azad İran

