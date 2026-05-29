Сборная Азербайджана по мини-футболу сегодня сыграет со сборной Италии

Сборная Азербайджана по мини-футболу сегодня проведет очередной матч на чемпионате Европы, проходящем в Словакии.

Как сообщает командированный в Братиславу корреспондент Report, коллектив под руководством главного тренера Эльшада Гулиева встретится со сборной Италии во втором матче группы F.

Игра на арене Tipos Arena начнется в 17:45 по бакинскому времени.

Отметим, что накануне в матче первого тура сборная Азербайджана с минимальным счетом обыграла Австрию - 1:0. Италия, в свою очередь, сыграла вничью с Францией - 0:0.

Напомним, 30 мая сборная Азербайджана встретится с Францией.