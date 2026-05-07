Группа украинских студентов охвачена реабилитационными услугами в нашей стране - ФОТО

При организации Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения в нашу страну приехали 33 украинских студента, которым здесь оказываются услуги социально-психологической реабилитации.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в агентстве, в рамках 8-дневной программы социальной реабилитации предусмотрено проведение для них курса групповой терапии, занятий медитацией и йогой, а также психосоциальных тренингов и мастер-классов.

Кроме того, для украинской молодежи создана возможность поближе познакомиться с культурой и искусством Азербайджана, историей и достопримечательностями нашей страны, а также с национальной кухней.

Цель заключается в оказании поддержки стабилизации их эмоционального состояния, а также обеспечении их интеграции в общество.

Отметим, что за прошедший период в нашу страну было доставлено около 400 детей и молодых людей из Украины, которые были обеспечены услугами социально-психологической реабилитации.