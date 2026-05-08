От корней к росту: в Баку пройдет Nine Senses Fest 2026 - ФОТО

Это лето в Баку начнется с третьего Международного фестиваля Nine Senses Fest 2026, который пройдет 12, 13 и 14 июня.

Событие развернется на 6 топовых локациях столицы и в курортном комплексе Sea Breeze. В июне побережье Каспия становится главной точкой притяжения: теплое море, живой город и прогрессивная международная аудитория.

Фестиваль объединяет 1 500 участников и 80 экспертов. Проект проходит при поддержке Лейлы Алиевой — вице-президента Фонда Гейдара Алиева, президента Федерации йоги Азербайджана и основателя Nine Senses Art Center.

Организаторы и партнеры

Организаторы: Nine Senses Art Center и ANSA (Azerbaijan New Skills Academy).

Генеральный спонсор: Azersun Holding.

Генеральный партнер: Sea Breeze.

Тема и программа

Тема этого года — «От Корней к Росту» — стала естественным продолжением философии прошлых лет. Это путь от понимания себя к зрелости, от мысли к ясности, от автоматических реакций к осознанному выбору.

Хедлайнеры:

Имрам Крия — мастер Крийя-йоги, композитор и мультиинструменталист. Проводник в состояние гармонии через звук, дыхание и внутреннюю работу.

Наргиз Алиева — психолог и коуч. Работает на стыке телесных практик и духовного развития, внедряя осознанность в современный образ жизни.

Павел Пискарев — автор метода «Нейрографика» и создатель школы НейроАрт. Помогает трансформировать мышление через визуальные практики.

Бхарат Тхакур — мастер йоги с 30-летним опытом. Сочетает древние традиции Крийя и Тантра-йоги с достижениями современной науки.

Также в фестивале примут участие Мастера своих направлений в области саморазвития: Кянан Мамедов, Нандан Гаутам, Дарпан, Лев Иванов, Вадим Попов, Гафар Ганизаде.

В рамках фестиваля пройдет День Суфизма. Вас ждут аутентичные практики от шейха тариката Мевлеви — Рашида Мевлеви — в живом сопровождении легенды суфийской музыки Озгюра Баба (Турция).

Каждый день Фестиваля будет завершаться концертами ярких исполнителей:

· Чингиз Мустафаев — «Голос Души» Азербайджана;

· Марат Нигматулин;

· Aura Ra Performance;

· и, конечно же, Имрам Крия.

Что вас ждет на фестивале:

Утренние практики на берегу моря на рассвете.

Лекции и мастер-классы от международных спикеров.

Дыхательные и медитативные сессии.

Арт-терапия и креативные форматы работы с энергией.

Живая музыка и атмосферные вечерние программы на закате.

Open-air активности, маркет и отдых.

Специально для гостей будет работать ярмарка Nine Senses Fest: пространство селективных брендов в категориях fashion, wellness, beauty и Handmade in Azerbaijan.

Информация о билетах

Специальная цена: До 5 мая стоимость билета — 130 манат .

Льготы: Для студентов и пенсионеров действует скидка 40%.

Купить билет: ninesenses.az/nsf26