Объем стратегического нефтяного резерва США упал до минимума с апреля 2024 года

Объем стратегического нефтяного резерва США (SPR) сократился до минимального уровня с апреля 2024 года.

Согласно подсчетам телеканала CNN, основанным на данных Минэнерго США на конец прошлой недели, запасы нефти и нефтепродуктов в SPR составляют сейчас 1,584 млрд баррелей и продолжают снижаться. Последний раз ниже отметки 1,5 млрд баррелей запасы в стратегических хранилищах страны находились в марте 2003 года.

После начала войны с Ираном объем нефти в резерве сократился примерно на 12%. Как отмечает агентство S&P Global Energy, из-за блокады Ормузского пролива мировой рынок нефти недополучил 1,2 млрд баррелей сырья. Для восполнения этого дефицита только за прошлую неделю из американского SPR на рынок было выпущено 9,1 млн баррелей.

Эксперты подчеркивают, что даже в случае заключения мирного соглашения между Вашингтоном и Тегераном для нормализации обстановки на рынке потребуется время. Аналитик RBC Capital Markets Хелима Крофт в комментарии для CNN напрямую описала масштаб проблемы: «Даже если сделка будет заключена завтра, на устранение заторов в проливе, вероятно, потребуется шесть недель, что только усилит давление на запасы в пиковый сезон летнего спроса».