 Объем стратегического нефтяного резерва США упал до минимума с апреля 2024 года | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Объем стратегического нефтяного резерва США упал до минимума с апреля 2024 года

First News Media19:29 - Сегодня
Объем стратегического нефтяного резерва США упал до минимума с апреля 2024 года

Объем стратегического нефтяного резерва США (SPR) сократился до минимального уровня с апреля 2024 года.

Согласно подсчетам телеканала CNN, основанным на данных Минэнерго США на конец прошлой недели, запасы нефти и нефтепродуктов в SPR составляют сейчас 1,584 млрд баррелей и продолжают снижаться. Последний раз ниже отметки 1,5 млрд баррелей запасы в стратегических хранилищах страны находились в марте 2003 года.

После начала войны с Ираном объем нефти в резерве сократился примерно на 12%. Как отмечает агентство S&P Global Energy, из-за блокады Ормузского пролива мировой рынок нефти недополучил 1,2 млрд баррелей сырья. Для восполнения этого дефицита только за прошлую неделю из американского SPR на рынок было выпущено 9,1 млн баррелей.

Эксперты подчеркивают, что даже в случае заключения мирного соглашения между Вашингтоном и Тегераном для нормализации обстановки на рынке потребуется время. Аналитик RBC Capital Markets Хелима Крофт в комментарии для CNN напрямую описала масштаб проблемы: «Даже если сделка будет заключена завтра, на устранение заторов в проливе, вероятно, потребуется шесть недель, что только усилит давление на запасы в пиковый сезон летнего спроса».

Поделиться:
423

Актуально

Экономика

В Баку пройдет первый Азербайджано-американский экономический диалог

Общество

Какая будет погода в первый день июня? - ПРОГНОЗ

Общество

В Азербайджане на усыновление передано 78 детей

В мире

Трамп потребовал ужесточить условия соглашения между США и Ираном

В мире

Дуа Липа и Каллум Тернер официально поженились на тайной церемонии в Лондоне

Масуд Пезешкиан: Экономические проблемы Ирана связаны с внешними санкциями и внутренним давлением

Зеленский: НАТО должно сильнее отвечать на полеты российских дронов над странами Альянса

По меньшей мере 46 человек погибли в результате взрыва в Мьянме

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

ООН предупредила о почти неизбежном новом рекордно жарком годе к 2030-му

Москва ответит на закрытие генконсульства РФ в Румынии – Захарова - ОБНОВЛЕНО

В Одесской области Украины мэра задержали за взятку

Певица Таисия Повалий приговорена к 12 годам лишения свободы

Последние новости

Дуа Липа и Каллум Тернер официально поженились на тайной церемонии в Лондоне

Сегодня, 21:19

Масуд Пезешкиан: Экономические проблемы Ирана связаны с внешними санкциями и внутренним давлением

Сегодня, 21:08

В Ичеришехер состоялась церемония открытия новой спортивной площадки

Сегодня, 20:50

Зеленский: НАТО должно сильнее отвечать на полеты российских дронов над странами Альянса

Сегодня, 20:29

По меньшей мере 46 человек погибли в результате взрыва в Мьянме

Сегодня, 20:08

Грузинский футболист Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком сезона Лиги чемпионов

Сегодня, 19:47

Объем стратегического нефтяного резерва США упал до минимума с апреля 2024 года

Сегодня, 19:29

Франция созывает экстренное заседание Совбеза ООН из-за активизации действий Израиля в Ливане

Сегодня, 19:13

Прорыв в рейтинге: Азербайджан обошел Шотландию и Австрию в таблице коэффициентов УЕФА

Сегодня, 18:58

Трагическая статистика: Число жертв израильских ударов в секторе Газа достигло 72 939 человек

Сегодня, 18:41

Китай, Россия и Пакистан могут стать гарантами соглашения между Ираном и США

Сегодня, 18:23

Гурбан Гурбанов отказался от зарубежных вариантов и продолжит работу в Азербайджане

Сегодня, 18:06

Зеленский подтвердил атаку ВСУ по целям в Саратове и Каспийске - ВИДЕО

Сегодня, 17:52

Цифровая трансформация онлайн-кредитования: Kred Aqro внедряет новые стандарты планирования

Сегодня, 17:35

Игрок «Арсенала» обратился к болельщикам после рокового промаха с пенальти в финале Лиги чемпионов

Сегодня, 17:15

Канье Уэст установил исторический рекорд посещаемости на концерте в Турции - ВИДЕО

Сегодня, 17:00

Азербайджанские теннисисты вышли в лидеры Евразийской лиги

Сегодня, 16:45

Синоптики предупредили о тумане на автомагистралях

Сегодня, 16:30

Во Франции задержаны 780 человек в ходе беспорядков после победы ПСЖ в ЛЧ

Сегодня, 16:05

Коллектив AZAL посетил могилу национального героя Азербайджана Хокумы Алиевой

Сегодня, 15:45
Все новости
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25