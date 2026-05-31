По меньшей мере 46 человек погибли в результате взрыва в Мьянме

По меньшей мере 46 человек погибли, еще 74 получили ранения в результате мощного взрыва, прогремевшего в населенном пункте Намкхам на северо-востоке Мьянмы.

Детонация произошла в воскресенье в строении, в котором, по имеющимся данным, были складированы взрывчатые материалы, использовавшиеся в горнодобывающей промышленности. Из-за мощности взрыва здание оказалось полностью разрушено.

Прибывший на место происшествия представитель спасательной службы сообщил, что из-под завалов были извлечены тела 46 человек, в том числе шестерых детей. Также он добавил, что 74 пострадавших с травмами различной степени тяжести были оперативно доставлены в медицинские учреждения.